РИАМО - 19 янв. Виновником дорожной аварии может стать как водитель, так и пешеход. Автоэксперт Кирилл Бревдо назвал основные ошибки пешеходов, которые могут привести к ДТП. Одна из главных – самоуверенность, сообщает «Вечерняя Москва».

Бревдо отметил, что многие пешеходы настолько уверены в том, что их должны пропустить на переходе, что выскакивают на дорогу с очень опасной стремительностью. Чем внезапнее это происходит, тем меньше у них шансов выжить.

«Особенно зимой. Наши пешеходы привыкли к тому, что их пропускают на пешеходных переходах, но зимой дороги скользкие и пешеход может не отдавать себе отчет в том, что тормозной путь автомобиля существенно больше, чем на нормальной сухой дороге», - рассказал эксперт.

Вторая беда – наушники и капюшоны, из-за которых пешеходы не видят и не слышат машины.

«Внимательность — главное условие выживания пешехода в большом городе. Даже с учетом того, что водители стали внимательнее на переходах», - сообщил Бревдо.

Третье важное правило - не все пешеходные переходы одинаково безопасны. На каких-то обзор водителю может перекрыть грузовик, и пешехода удастся заметить уже слишком поздно.

Четвертая проблема – неравномерность движения. Есть пешеходы, которые сначала выходят на переход, потом останавливаются, а потом практически перебегают проезжую часть.

«Это не облегчает водителю понимание ситуации. Лучше всего спокойно подойти к переходу и приостановиться», - объяснил Бревдо.

Еще одно полезное правило – зрительный контакт. Прежде чем переходить дорогу, пешеходу нужно установить зрительный контакт с водителем. Водители тоже бывают разные. Могут, например, уткнуться в телефон и не увидеть пешехода.