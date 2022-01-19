РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 55 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 31 987 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

2 626 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 672 359 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 879 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 611 986 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.