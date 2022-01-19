РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. В подмосковном Королеве создали оперативный штаб по уборке снега, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Утром в среду первый заместитель главы города Сергей Иванов провел оперативный штаб с представителями управляющих компаний, «Автобытдором» и подрядными организациями.

«Определен круг задач на день, определены дополнительные площадки по временному складированию снега. Городские службы усиливаются дополнительной техникой для вывоза снега», - сказал Иванов.

Оперативный штаб по поручению главы города Игоря Трифонова проводится утром и вечером, до стабилизации ситуации и ликвидации последствий снегопадов.