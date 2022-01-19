РИАМО - 19 янв. В Москве открылся городской консультативный центр анестезиологии-реаниматологии (центр критических состояний). Учреждение заработало на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Мэр города Сергей Собянин отметил, что открытие центра — очень важный шаг для улучшения экстренной медпомощи. Он также поблагодарил медиков за их самоотверженную работу во время пандемии.

«Мы сделали еще один важный шаг в улучшении экстренной медицинской помощи. Начиная с января этого года врачи отделений реанимации могут максимально оперативно получать консультации своих наиболее опытных коллег по ведению пациентов, находящихся в критическом состоянии. Каждый сложный случай будет взят на особый контроль», – сказал Собянин.

Он также добавил, что столицу ожидают несколько сложных недель из-за роста заболеваемости «омикроном». Вирус серьезно повысил нагрузку на медработников.

Центр представляет собой единую городскую диспетчерскую, которая координирует оказание консультативной помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии в стационарах города, а также помогает бригадам скорой помощи.

Когда специалистам центра поступает информация о пациенте в критическом состоянии, они подключают к работе наиболее опытных консультантов-реаниматологов взрослых и детских стационаров. Среди них есть и главные внештатные специалисты департамента здравоохранения города. Консультанты работают круглосуточно.