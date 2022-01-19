РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Спасатели 201 пожарно-спасательной части Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают ежедневно проводить профилактические рейды и измерять толщину льда в акваториях Балашихи, любителей зимней рыбалки и активного отдыха они предостерегают от выхода на тонкий лед, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается операция «Тонкий лед». В среду спасатели провели очередной профилактический рейд по водоемам городского округа. Ясная солнечная погода и небольшой мороз способствовали тому, что на лед вышло много любителей зимней рыбалки и активного отдыха.

В ходе патрулирования водных объектов спасатели измерили толщину ледяного покрова, провели с рыбаками разъяснительные беседы и раздали им профилактические листовки.