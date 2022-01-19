РИАМО - 19 янв. Специалисты дорожных служб Московской области круглосуточно ликвидируют последствия снегопада. За минувшие сутки им удалось очистить и обработать более 35 тыс. км дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Прирост снега на некоторых участках дорожно-уличной сети региона составил от 6 до 10 см. С начала недели с дорог убрали более 41,8 тыс. кубометров снега.

За прошедшие сутки специалисты очистили более 3,5 тыс. км тротуаров и пешеходных дорожек. На высокоинтенсивных участках специалисты провели два цикла уборки и противогололедной обработки. Кроме того, уборка ведется на второстепенных дорогах, подъездах к деревням и СНТ.

«Ведется плотное взаимодействие с главами муниципалитетов по отработке проблемных мест. В настоящий момент работа по очистке дорог и посадочных площадок продолжаются, в работах задействовано порядка 1,7 тыс. единиц спецтехники и свыше 1,6 тыс. рабочих», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В среду в регионе наблюдается облачная погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье действует предупреждение об образовании гололедицы.

В пятницу в регионе ожидается возвращение снегопадов, за несколько дней в Подмосковье может выпасть до 15 см снега.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и заблаговременно останавливаться перед пешеходными переходами. Пешеходам рекомендуют носить световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.