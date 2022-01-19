РИАМО - 19 янв. Жительница городского округа Домодедово нанесла смертельные увечья своему знакомому. Нападение произошло во время пьяной ссоры, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины 1978 года рождения с черепно-мозговой травмой обнаружили 18 января в одном из домов домодедовского села Ильинское.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий была задержана женщина 1961 года рождения, подозреваемая в убийстве – знакомая погибшего. Ранее женщина уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе допроса подозреваемой выяснилось, что преступление было совершено в ссоре, возникшей во время совместного употребления алкоголя.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Женщину заключили под стражу.