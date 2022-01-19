РИАМО - 19 янв. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация, сложившаяся в сфере европейской безопасности стала критической из-за действий США и НАТО, пишет kp.ru.

«Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», — сказал Рябков на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По словам замглавы МИД РФ, Россия до сих пор не получила от США письменных ответов по гарантиям госбезопасности.

Рябков подчеркнул, что Россия неоднократно подчеркивала необходимость срочного ответа по гарантиями госбезопасности и недопустимость дипломатического, а также бюрократического затягивания этого вопроса.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, инициированные американской стороной. В ходе беседы Лавров обратил внимание, что Россия ждет от США письменных ответов по гарантиям госбезопасности.

Ранее Рябков заявил, что США не стоит надеяться на компромиссы со стороны России на женевских переговорах по гарантиями безопасности в Европе. По мнению Рябкова, идти на уступки следует самому Вашингтону.