РИАМО - 19 янв. Полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Крещения Господня, праздник проходил в ночь с 18 на 19 января, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Праздник отметили в 4,5 тыс. населенных пунктов страны. В них приняли участие более 1 млн человек.

«Во время богослужений и Крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали более 32 тысяч сотрудников органов внутренних дел», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще, по ее словам, за порядком следили военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники народных дружин и казачьих объединений.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», – добавила она.

В среду православные христиане отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По всей России, в том числе в Подмосковье и столице, организованы купели, где все желающие могут окунуться в честь праздника.