РИАМО - 19 янв. Главный врач больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко задержан по подозрению в получении взятки, сообщает RT.

По данным источника, Кравченко был задержан правоохранителями 18 января. Его подозревают в получении взятки. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Сейчас мужчина находится в одном из столичных ИВС. Официальных комментариев по поводу задержания Александра Кравченко пока не поступало.

В СИЗО №1 («Матросская тишина») управления ФСИН по Москве содержится порядка 1,7 тыс. человек. Здесь же расположена больница с терапевтическим, хирургическим, туберкулезным и инфекционным отделениями.