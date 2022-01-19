РИАМО - 19 янв. Распространение коронавируса ускорилось с появлением штамма «омикрон». Чтобы защититься от молниеносного заражения и протекания болезни, следует придерживаться нескольких профилактических мер, сообщает Nation News.

Если раньше во время борьбы с коронавирусом было время на оказание помощи пациентам с отеком легких и сильным воспалительным процессом, то «омикрон» не дает дополнительного времени.

«Подавляющее количество тяжелых случаев наступала в связи с отеком легких, сильного воспалительного процесса. Тем не менее у нас все-таки были дни на то, чтобы распознать, было время для маневра. С «омикроном» другая история. Если раньше инфекция транзитом пролетала в легочную систему, то «омикрон» начинает цепляться на уровне носа, носоглотки, небных миндалях», – отметил отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Помочь обезопасить себя может обработка носа и глотки антисептиками на водной основе. Пользоваться спиртовыми средствами нельзя, иначе можно получить ожог слизистой оболочки. Также рекомендуется чаще пить воду и чай, а в рацион добавить легкие блюда.

«Легкие каши, зелень, то есть то, что укрепит иммунитет. Витамин C, его много в черной смородине, лимоне, мандаринах, апельсинах», – добавил Зайцев.

Также медик порекомендовал рассасывать кубики льда из свежевыжатого сока. Однако важно обратить внимание, что такой метод подойдет только здоровым людям, а не тем, кто уже болеет.

Высокая заразность «омикрона» представляет особую опасность. По словам Зайцева, за свою карьеру врача с подобным он не сталкивался.

«У меня больше 20 лет практики, я такого еще не видел. Под удар попадают особенно те, кто имеет контакт с людьми — продавцы, работники банков, врачи. Это не страшилка, а реальная инструкция к действиям», – подчеркнул медик.