За последние несколько дней эпидемиологическая обстановка в стране ухудшилась. Суточный прирост инфицированных COVID-19 в России уже превышает 30 тысяч человек. В Москве и Подмосковье доминирует штамм «омикрон». Чтобы остановить распространение вируса, в регионе ввели ряд ограничений. Подробнее о предпринимаемых мерах — в материале РИАМО.

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Рост количества заболевших

В конце 2021 года в России ежедневно регистрировали порядка 20 тысяч заболевших COVID-19, а в период новогодних праздников и вовсе около 16 тысяч. После длинных выходных число инфицированных стало стремительно расти. Так, в среду, 19 января, по всей стране выявили 33 899 новых случаев заражения, 8795 из которых пришлось на Москву. В Московской области суточный прирост заболевших составил 2626 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в ближайшее время Россия может выйти на показатель в 100 тысяч заражений в сутки.

По данным Роспотребнадзора, в столице растет число случаев инфицирования «омикроном» — по данным на 18 января, в Москве известно о 1241 заболевшем, при этом 976 из них не выезжали за пределы страны. Наибольшее число завозных случаев «омикрона» в Москве связано с туристическими поездками в Турцию (16%), ОАЭ (11%), Доминикану (9%) и Египет (1,4%).

Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, «омикрон» уже доминирует в Москве и Московской области.

«Тяжесть заболевания при «омикроне» меньше, мы видим, что, несмотря на удвоение количества заболевших, количество госпитализаций за прошлую неделю и понедельник практически не выросло», — отметил градоначальник 18 января.

По словам Собянина, так или иначе число госпитализаций будет расти на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

12 января президент России Владимир Путин на заседании правительства заявил о необходимости должным образом подготовиться к возможной новой волне ковида. По его словам, на это есть лишь несколько недель.

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Ограничения в Москве

В связи с усложняющейся эпидемиологической ситуацией Сергей Собянин заявил о новых мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Для людей старше 60 лет продлевают домашний режим до 1 апреля 2022 года. До этого же срока продлевают и требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы. По словам мэра Москвы, эта мера работает неплохо и помогает снизить плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. Кроме того, градоначальник попросил по возможности перевести на «удаленку» максимальное количество работников.

Собянин также сообщил, что в московских поликлиниках увеличили число дежурных врачей, работающих ежедневно. Для получения медицинской помощи можно обратиться в поликлинику без записи и дождаться приема дежурного врача.

«Вас примут в день обращения, проведут все необходимые процедуры и назначат лечение», — написал Собянин в своем блоге и отметил, что в поликлиниках принимают меры по разделению потоков здоровых граждан и тех, кто имеет симптомы ОРВИ или COVID-19.

По словам мэра, горожанам предстоит пережить несколько сложных недель. При этом Сергей Собянин уверен, что Москве удастся справиться с волной, спровоцированной «омикроном», как и с предыдущими.

Стоит отметить, что в городе продолжают действовать и другие ограничения. Так, с 8 ноября 2021 года для москвичей, соблюдающих домашний режим, недоступен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте. Ограничение не распространяется на привитых или переболевших.

Кроме того, в музеи и театры Москвы можно попасть только после предъявления QR-кода. На концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек тоже понадобится QR-код, а также маска.

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Ограничения в Подмосковье

Власти Московской области напомнили о действующих ограничениях, направленных на борьбу с распространением вируса. Чтобы снизить нагрузку на медиков, в регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на «удаленку» 30% сотрудников без учета переболевших и вакцинированных. Также в дистанционном формате должны продолжать работу сотрудники старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Работодателям по-прежнему следует принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах.

Кроме того, гражданам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим.

В регионе также действуют и другие ограничения, призванные остановить распространение коронавируса. С 8 ноября 2021 года и до улучшения эпидемиологической обстановки приостановлено действие социальных транспортных карт, дающих возможность бесплатного проезда. Такая мера распространяется на пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, которые не болели COVID-19 и не вакцинировались.

С 8 ноября 2021 года спортивные, развлекательные, культурные и иные массовые мероприятия можно проводить с ограничениями. Так, максимально допустимое число зрителей на мероприятиях в закрытых помещениях составляет 50 человек, если у части гостей отсутствуют QR-коды. Если мероприятие проходит на открытом воздухе, его могут посетить до 500 человек, в том числе граждане без QR-кодов. В случае, если у всех гостей есть электронные иммунные сертификаты, то ограничения на количество собравшихся не действуют.

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