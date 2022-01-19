РИАМО - 19 янв. Российские пенсионеры получат проиндексированную на 8,6% пенсию в феврале, соответствующий законопроект вступил в силу уже в этом месяце, сообщает ТАСС.

Об увеличенной пенсии рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отметила, что за январь пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%.

«Я полагаю, что до конца января это решение (об индексации пенсий на 8,6% - ред.) будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%», — сказала она.

Бибикова добавила, что повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий.

Материнский капитал и ряд других пособий проиндексируют в России по уровню инфляции — на 8,4%. Это также произойдет с 1 февраля.