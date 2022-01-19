РИАМО - 19 янв. В прошлом году подмосковные компании получили больше всего льготных займов в Фонде развития промышленности РФ (ФРП). Всего фонд в 2021 году выдал 229 займов на сумму почти 52 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компании, реализующие проекты в Подмосковье, получили одобрение финансирования по 97 заявкам. Это больше чем в любом другом регионе России. Уже в этом году ФРП одобрил еще 10 заявок из Московской области на сумму 4,6 млрд рублей. Таким образом, у региона уже есть отличный старт для того, чтобы выйти в лидеры по привлечению средств в ФРП и в 2022 году», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, интенсивно привлекать стороннее финансирование позволяет инвестиционный климат, который создала в области команда губернатора региона Андрея Воробьева.

В прошлом году больше всего займов выдали компании «Пилкингтон Гласс». Предприятие реализует проект по расширению производства флоат-стекла, которое широко используется в строительстве для остекления фасадов. По программе ФРП «Приоритетные проекты» компания привлекла 2 млрд рублей.

Также крупный займ получила компания «Артпласт». Предприятие внедрит с помощью займа на 249 млн рублей российскую систему «1С.ERP-Управление холдингом» для координации планирования ресурсов и автоматизации процессов, призванных обеспечить высокую конкурентоспособность при производстве полиэтиленовой и бумажной упаковки.