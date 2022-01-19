РИАМО - 19 янв. В 2022 году в рамках президентского проекта соцгазификации в Подмосковье догазифицируют 1737 населенных пунктов. Теплее и уютнее станет в домах 250 тыс. жителей, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области во «ВКонтакте».

«Мы услышали, как президент (России Владимир Путин – ред.) сказал, что сейчас стало намного дешевле провести газ. Подали заявление, его приняли и провели газ без затруднений», – рассказал Евгений Павленко из Сергиево-Посадского округа, который стал участником президентской программы «Социальная газификация».

Программа в Подмосковье началась летом 2021 года. За это время газ подключили в домах более 36 тыс. жителей. В прошлом году в регионе газифицировали 1113 населенных пунктов.

В рамках соцгазификации трубу до границ участка подводят бесплатно. Дом должен быть официально зарегистрирован, в населенном пункте должен быть магистральный газопровод. Проверить это можно на сайте mosoblgaz.ru/sg. Рассчитать стоимость работ на участке можно с помощью специального калькулятора.

В Подмосковье открыли 8 стационарных офисов, где помогут заключить договор на подведение газа в дом, предложат оптимальные по цене комплекты оборудования. В отдаленные населенные пункты приезжают мобильные офисы. Заявку на оформление комплексного договора газификации можно подать и на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, в «Россетях», МФЦ, «Мособлгазе», МособлЕИРЦ, «Мособлэнерго». Всего в регионе 674 таких пункта.

«Как только получили документы на дом, мы доехали до мобильного офиса и без всяких очередей подали заявку. Буквально на следующий день мне пришли счета, мы заплатили какую-то смешную сумму – около 100 тыс. рублей. Уже через месяц на нашем участке начались монтажные работы», — поделился Денис Авдеев, в чей дом в Истре уже также провели газ по президентской программе.

Узнать, когда и где проведут газ, можно на интерактивной «Карте эмоций» на сайте «Мособлгаза» mosoblgaz.ru/emotion_map. Информацию также можно получить по горячей линии 8-800-100-75-75.