РИАМО - 19 янв. Показания ребенка, который сообщил о применении насилия или нападении, проверяют специалисты. Зачастую им приходится устанавливать, правду ли говорит ребенок, сообщает «Вечерняя Москва».

Прежде всего с ребенком работают судебные медики. Они должны определить, есть ли на его теле какие-либо повреждения, ссадины или иные следы насилия. Если специалистам удастся найти подтверждение совершения правонарушения, обвинение приобретет серьезный вес. В ином случае придется прибегнуть к помощи других экспертов.

«Есть психолог-криминалист, который беседует с ребенком и выясняет: то, что говорит несовершеннолетний, правдивая или ложная информация. Также прослушиваются аудио- и видеозаписи беседы ребенка со следователем. После этого специалист дает свое заключение», – подчеркнул профессор криминалистики Анатолий Кустов.

На полученном заключении строится дальнейшая работа следствия. В то же время психологу-криминалисту необходимо выяснить, не фантазирует ли ребенок, ведь от этого может зависеть строгость отношения к обвиненному за насилие. Случаи ложных сообщений о насилии уже бывали.

Так, в ноябре 2021 года школьница выдумала историю об изнасиловании, чтобы оправдаться перед родителями за алкогольное опьянение и позднее возвращение домой. Полиция пришла к выводу, что факта преступления не было.

Одной из причин, почему дети врут о нападениях на них, может быть недостаток любви и внимания со стороны родителей. Таким образом ребенок пытается напомнить о себе.

«Он хочет создать у родителей страх: «Вы можете меня потерять». Это как бы предупреждение: если вы не обратите на меня внимание, то, может быть, я с собой что-нибудь сделаю или со мной что-то случится», – заявила детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

К придумыванию негативных историй прибегают дети, которых часто ругают, или чьи родители слишком мало времени проводят в разговоре с ребенком. В марте 2020 года 15-летний школьник из Санкт-Петербурга соврал родителям, что хулиганы бросили в него петарду, и он получил ожоги. После двухдневных поисков полиции оказалось, что парень выдумал историю, чтобы родители не ругали его за собственное баловство, приведшее к травме.

Также дети могут обращаться к ложным сообщениям при страхе наказания и насилия со стороны родителей. Например, если ребенок дома подвергается психическому или физическому насилию.

«И тогда ребенок начинает выкручиваться и придумывать разные небылицы, чтобы только спасти себя. Потому что иначе ему просто страшно идти домой», – добавила Наумова.