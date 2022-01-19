РИАМО - 19 янв. В столице завершилась церемония прощания с известным телеведущим Михаилом Зеленским, его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с журналистом Сергеем Доренко, передает РИА Новости.

Зеленский скоропостижно скончался во время отпуска в Доминикане на 47-м году жизни от сердечного приступа.

Гражданская панихида по журналисту ВГТРК прошла в прощальном зале похоронного дома «Троекурово». Проститься с Зеленским пришли его родственники, коллеги и друзья.

Церемонию посетили ведущий Эрнест Мацкявичюс, главред канала «Культура» Сергей Шумаков, продюсер Александр Митрошенков и другие.

Также проститься с тележурналистом пришли и обычные граждане — на входе в зал образовалась длинная очередь. Люди несли букеты цветов и венки.

Зеленский родился в 1975 году в Москве. Карьеру начал на «Радио Ностальжи», позже работал на телеканале «ТВ Центр», был ведущим программ «Вести» и «Прямой эфир».

В последние годы Зеленский работал на телеканале «Культура» и преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».