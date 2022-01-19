РИАМО - 19 янв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться в Анкаре для переговоров, сообщает Nation News.

О приглашении турецкого лидера сообщил его представитель Ибрагим Калын.

«Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, <...> чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной», — сообщил Калын.

По его словам, турецкий лидер в ближайшие недели собирается на Украину. Также он поддерживает тесные контакты с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле поприветствовали предложение Анкары пригласить Путина и Зеленского на переговоры в Турцию.