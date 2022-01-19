РИАМО - 19 янв. В крещенскую ночь в праздничных мероприятиях в Подмосковье приняли участие около 210 тыс. человек. Из них в воду окунулись порядка 108 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самыми популярными местами для крещенских купаний стали источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, Новоиерусалимский монастырь в Истре, Казанский храм в Шатуре, Наташинский парк в Люберцах, Медвежьи озера в Щелкове.

Пик посещаемости подмосковных купелей зафиксирован после полуночи, после завершения праздничных богослужений,

«По состоянию на утро 19 января в мероприятиях приняло участие порядка 210 тыс. человек, из которых окунулись в крещенскую воду около 108 тыс. Купели соответствуют требованиям безопасности, обеспечено дежурство оперативных служб и медиков», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории области подготовлено более 200 оборудованных мест для купания: 120 купелей при храмах, церквях и у святых источников, 51 – на прудах и 66 – на открытых водоемах.

Также в этом году Минобороны России организовало купель на территории музейно-храмового комплекса рядом с парком «Патриот» (Одинцовский округ), Федерация бокса России и Центр прогресса бокса организовали купания на острове Русский (Серпухов).