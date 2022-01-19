РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 янв. На данный момент во дворах Щелкова занято 115 единиц крупной техники, 543 человека и 89 единиц малой механизации, дороги очищают 91 трактор и 63 человека, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».



Всего на борьбу со стихией направлено 274 трактора и самосвала, 676 человек и 89 малых снегоуборочных машин. Дополнительно выведено на улицы 68 единиц техники и 70 человек. Ночью работы тоже ведутся, смена начинается в 22:00 вечера и на ней задействовано 44 трактора.



Все обращения жителей передаются в работу.