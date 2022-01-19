РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. На территории городского округа Люберцы планируется строительство многофункционального логистического комплекса ООО «Томилино-Парк», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соответствующее соглашение о сопровождении инвестиционного проекта 19 января подписали глава Люберец Владимир Ружицкий и генеральный директор ООО «Томилино-Парк» Мартин Купов.

«В рамках инвестиционного проекта по строительству нового многофункционального логистического комплекса ООО «Томилино-Парк» на земельном участке площадью 19 га планируется создать порядка 75 000 производственно-складских площадей и более 1 000 рабочих мест», - сказал Ружицкий.

Также на совещании гендиректору АО ВИК «Тензо-М» Михаилу Сенянскому вручили соглашение о предоставлении земельного участка площадью 1,5 га без проведения торгов для строительства нового производственного цеха.

«В результате будет запущена новая линейка продукции и создано порядка 20 новых высокопроизводительных рабочих мест. Это важные проекты для округа. Улучшение инвестиционного климата и создание новых рабочих мест – одни из приоритетных направлений нашей работы», - добавил Ружицкий.

«Строительство цеха даст толчок к развитию нового стратегического направления. Это определенная ступень и новый вызов. Думаю, через 2-2,5 года запустим новый корпус», - сказал Михаил Сенянский.