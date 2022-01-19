РИАМО - 19 янв. Тверская межрайонная прокуратура Москвы выявила 3 сайта в интернете, на которых продавались билеты в Большой театр по завышенным ценам. Ведомство будет через суд добиваться блокировки данных ресурсов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что информация на сайтах вводит граждан в заблуждение относительно стоимости реализуемых на них билетов. Это противоречит требованиям федерального законодательства.

«ФГБУК «Большой театр» с какими-либо организациями договоры о реализации билетов на проводимые им мероприятия не заключались. Информация о стоимости билетов и порядке их реализации размещена исключительно на официальном сайте театра», — отметили в пресс-службе.

В Тверской суд столицы направлены исковые заявления о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ.

Результаты судебного рассмотрения исковых заявлений находятся на контроле прокуратуры.