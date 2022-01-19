РИАМО - 19 янв. Возникновение болей в нижней части спины чаще всего говорит о проблемах с позвоночником или почками. При этом сами почки не имеют болевых рецепторов, поэтому зачастую заболевания этих органов оказываются запущенными, сообщает «Вечерняя Москва».

«Боль от почки может исходить только с капсулы, то есть с поверхности органа. Но чтобы почечная капсула давала боль, она должна быть растянутой или воспаленной. Следовательно, почки болят тогда, когда есть воспалительный процесс, например, пиелонефрит, либо она растянута, что возникает при травмах и ушибах», – рассказал врач-невролог Владимир Павленко.

В случае пиелонефрита дискомфорт возникает либо справа, либо слева. Также заболевший может испытывать слабость, разбитость и повышенную температуру. Заболевания почек сопровождаются нарушением функции мочеиспускания. Например, оно может быть учащенным, обильным, болезненным.

«Цвет мочи тоже меняется — он становится либо мутным с примесью крови, либо прозрачным, как вода. Именно такая клиническая картина свидетельствует о том, что боль в спине связана с болезнью почек», – отмечает Павленко.

Если симптомов, связанных с мочеиспусканием, нет, а температура держится на нормальном уровне, скорее всего, боли в спине связаны с мышцами, напряжением и воспалением фасций, а также изменением в межпозвонковых суставах. Отличить почечную боль от позвоночной можно, находясь в кровати.

«Например, если человек дал непривычную нагрузку на спину или перестарался в спортзале, после чего началась боль в этой области, то, как правило, можно выбрать такую позу, при которой боль стихает. Если же болит почка, то можно вертеться как угодно, но боль не будет покидать вас», – отметил врач.

При появлении симптомов почечного заболевания можно сдать общий анализ крови и мочи или сделать УЗИ почек. Если возникнет необходимость, можно провести более широкое обследование, однако при отсутствии проблем с почками дальнейшая диагностика не нужна.