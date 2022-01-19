РИАМО - 19 янв. Возникновение болей в нижней части спины чаще всего говорит о проблемах с позвоночником или почками. При этом сами почки не имеют болевых рецепторов, поэтому зачастую заболевания этих органов оказываются запущенными, сообщает «Вечерняя Москва».
В случае пиелонефрита дискомфорт возникает либо справа, либо слева. Также заболевший может испытывать слабость, разбитость и повышенную температуру. Заболевания почек сопровождаются нарушением функции мочеиспускания. Например, оно может быть учащенным, обильным, болезненным.
«Цвет мочи тоже меняется — он становится либо мутным с примесью крови, либо прозрачным, как вода. Именно такая клиническая картина свидетельствует о том, что боль в спине связана с болезнью почек», – отмечает Павленко.
Если симптомов, связанных с мочеиспусканием, нет, а температура держится на нормальном уровне, скорее всего, боли в спине связаны с мышцами, напряжением и воспалением фасций, а также изменением в межпозвонковых суставах. Отличить почечную боль от позвоночной можно, находясь в кровати.
«Например, если человек дал непривычную нагрузку на спину или перестарался в спортзале, после чего началась боль в этой области, то, как правило, можно выбрать такую позу, при которой боль стихает. Если же болит почка, то можно вертеться как угодно, но боль не будет покидать вас», – отметил врач.
При появлении симптомов почечного заболевания можно сдать общий анализ крови и мочи или сделать УЗИ почек. Если возникнет необходимость, можно провести более широкое обследование, однако при отсутствии проблем с почками дальнейшая диагностика не нужна.
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