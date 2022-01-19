РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого на отчетно-выборной конференции переизбрали секретарем местного отделения партии «Единая Россия» на новый срок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также утвердили состав политсовета с включением шести новых членов, избранием девяти делегатов для участия в XXVI отчетно-выборной конференции Московского областного отделения партии.

Люберецкое отделение «Единой России» подвело итоги за пять лет работы. В отчетно-выборной конференции участвовали 123 делегата, которые избрали руководящие органы отделения и делегатов на предстоящую отчетно-выборную конференцию регионального отделения партии.

Почетными гостями собрания стали заместитель руководителя партийной фракции в Московской областной думе Лидия Антонова и региональный депутат Игорь Коханый. Также присутствовали секретарь местного отделения партии, глава горокруга Владимир Ружицкий, председатель местного совета депутатов Сергей Антонов и руководитель Люберецкого исполкома Георгий Николаев.

«Местное отделение партии завершает пятилетний цикл работы с численностью партийного актива 3088 человек, резерв из числа сторонников составляет порядка 2 тыс. Функционирует 136 первичных организаций, создаются еще 35», - сказал Ружицкий.

По его словам, люберецкое отделение партии уже несколько лет входит в тройку лучших по Московской области по результатам работы и качеству деятельности общественной приемной.

«Лучше всего работу партии характеризуют конкретные дела. Благодаря участию «Единой России» в жизни округа удалось построить детсад №68, дополнительные корпуса детских садов №№6 и 100. Обустройство вертолетной площадки МОЦОМД в Люберцах, оснащение центра новым диагностическим оборудованием также стало возможным при поддержке партии», - уточнил Ружицкий.

Также глава горокруга призвал однопартийцев сделать реализацию наказов населения, поступивших в ходе выборной кампании 2021 года, основным направлением.

«Главным критерием в работе каждого члена партии остается ее реальный результат. За каждым словом должно стоять конкретное дело. О том, насколько ответственно нам удается соответствовать этому критерию, говорят итоги работы – это и количество добрых дел, и ежедневная работа, нацеленная на долгосрочный результат», - сказала Антонова.