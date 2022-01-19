РИАМО - 19 янв. Углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса прошли более 80 тыс. жителей Подмосковья. Обследование начали проводить для Covid-пациентов минувшим летом, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Обследование предназначено для тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме.

«Так как заболевание может провоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и приводить к развитию других осложнений. Всего в 2021 году в регионе углубленнуюдиспансеризацию после коронавируса прошли уже более 80 тыс. человек», — сказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Обследование проходит в пару этапов. Сначала берут общий и биохимический анализы крови, измеряют уровень насыщения крови кислородом, делают рентген легких и выполняют другие исследования.

Если есть медпоказания, то пациенту проводят еще исследования: КТ-легких, эхо-КГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут совершеннолетние жители области, которые ранее переболели коронавирусом. Это можно сделать через 2 месяца после выздоровления. Необходимо записаться на портале госуслуг или обратиться прикрепленную поликлинику.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>