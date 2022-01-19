РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. В городском округе Мытищи обсудили возможность открытия второй площадки «Мегабак», сообщила председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

В среду в контрольном управлении администрации Мытищ прошла встреча руководителей экодвижений муниципалитета. В рамках мероприятия обсудили открытие второй площадки «Мегабак» на территории округа.

На сегодняшний день в 55 городских округах Подмосковья работают 58 площадок «Мегабак», в некоторых муниципалитетах их уже по две.

«Сегодняшнее собрание посвящено открытию второй площадки «Мегабак» в Мытищах. Но уже нового формата, единого стандарта и ближе к жителям для удобства. Сейчас мы продумываем насколько это будет комфортно для жителей и для дальнейшего развития проекта», - сказала Белова.

Она добавила, что программа губернатора подразумевает этот проект как социальный, и на площадке должны проводиться всевозможные акции и мероприятия, связанные с раздельным сбором отходов.

По словам Беловой, в Балашихе и Сергиевом Посаде площадка «Мегабак» переходит на новый уровень, где становится пунктом приема от населения вторичного сырья за деньги. 4 фракции можно сдать за финансовое вознаграждение – пластик, металл, бумага и электро-бытовые отходы.