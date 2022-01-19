РИАМО - 19 янв. На европейскую часть России надвигается циклон «Ида», который принесет метели и снегопады. До конца недели в столице может выпасть четверть нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду вечером в регионе небо начнет затягиваться облаками, ожидается небольшой снег. В четверг, 20 января, морозы ослабеют. Днем температура воздуха в Москве составит минус 4 - минус 2, в области – минус 7 – минус 2 градуса.

В пятницу циклон, набирая силу, начнет перемещаться вдоль западных границ России и в начале выходных выйдет к Смоленску. В столичном регионе атмосферное давление будет падать и 22 января окажется на 12-13 единиц ниже обычного (746 мм рт.ст.).

В выходные усилятся метели и снегопады. До конца недели в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков, а высота сугробов вырастит до 50 см с 37.