РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 янв. Рабочая группа архитектурной комиссии Московской области одобрила эскизную концепцию решения фасадов крытого футбольного манежа и ФОКа с крытым катком, а также планировочное предложение по организации спортивного кластера в микрорайоне Северный Домодедова. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В настоящее время идет работа над проектами футбольного манежа, рассчитанного на единовременное занятие 60 человек и ФОКа с крытым катком на 100 человек, а также трибунами на 230 зрителей», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Спортивные объекты планируется возвести в непосредственной близости от стадиона «Авангард». Гордиенко отметил, что такое соседство крупных спортивных площадок создает предпосылки для формирования масштабной спортивной структуры

Композиционно спортивные блоки связаны променадом, протянувшимся вдоль улицы 1-я Коммунистическая и благоустраиваемой озелененной территорией со скверами, открытыми спортивными площадками и зонами отдыха с беседками и перголами, которые предлагается декорировать вьющимися растениями.

«Авторы смогли изящно решить две проблемы: придать спортивным объектам современный, запоминающийся облик и спланировать необходимую для города новую модель общественного пространства – спортивно-развлекательный кластер с развитой рекреационной зоной», – сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На фасаде катка серебристые ламели сблокированы в квадраты и, чередуясь в шахматном порядке, ориентированы горизонтально или вертикально, создавая эффект плетения. Фасад футбольного манежа оформлен идущими сверху донизу вертикальными ламелями и украшен прорисованными фигурами футболистов. А выступающий вперед одноэтажный блок с раздевалками и административно-бытовыми помещениями оформлен, как и каток, квадратными структурами из ламелей.

«Многие города Подмосковья исторически сложились и развивались вдоль дорожных трактов и имеют ярко выраженную линейную транзитную структуру, которая определяет достаточно рыхлую градостроительную среду. Наше бюро поставило перед собой задачу уплотнить ее и создать локальный молодежно-спортивный центр, формирующий ансамбль полицентрической структуры одного из интереснейших городов Московской области», - сказал автор проекта и руководитель мастерской «ПТАМ Виссарионова» Юрий Виссарионов.