РИАМО - 19 янв. Покупательский спрос на медицинские маски в московском метро вырос на 30% за прошедшую неделю. Пассажиры приобретали большее число масок в кассах и вендинговых аппаратах на станциях Мосметро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«За последнюю неделю продажи масок в метро выросли на 30%. Мы благодарны тем пассажирам, кто ответственно относится к себе и окружающим. По поручению мэра Москвы мы делаем все для безопасности пассажиров — это наш приоритет», - рассказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что продажа медицинских масок в метро была запущена еще весной 2020 года. По словам Ликсутова, на станциях метрополитена пассажиры могут быстро купить защитные маски и перчатки, при этом стоить они будут дешевле, чем в аптеках.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за соблюдением антиковидных мер на городских объектах.

Нарушения действующих санитарных правил при угрозе распространения коронавируса влекут наложение административных штрафов.