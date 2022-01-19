РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 241 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 36 129 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

2 626 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 672 359 случаев инфицирования. Скончались 12 879 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 611 986 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

При появлении первых признаков ОРВИ необходимо изолироваться от других людей и приступить к лечению. Если температура не спадает в течение 3 дней, несмотря на прием лекарств, следует обратиться к врачу.