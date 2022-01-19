РИАМО - 19 янв. В 2022 году в Подмосковье начинается масштабная кампания по капитальному ремонту школ. Программа будет идти в течение пяти лет, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это большая задача, которую поставил президент России. Я уверен, она будет успешно реализована. Особенно важно то, что капитальный ремонт каждой школы будет продуман вплоть до мелких деталей: от цветового оформления до удобных зон отдыха. Школа - это второй дом, и она должна быть комфортной и современной», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам спикера регионального парламента, при проведении работ необходимо соблюдать установленные сроки и выполнять все нормы качества.

За ходом капитального ремонта в образовательных учреждений своих городских округов будут следить депутаты Мособлдумы.