РИАМО - 19 янв. На грядущей неделе в Подмосковье и столице похолодает, температура будет ниже нормы, в то время как в конце текущей недели температура, наоборот, будет превышать норму на 5 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе, начиная с 24 числа, у нас погоду будет определять уже антициклон, поэтому минимальная температура будет ниже, чем накануне», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что самая низкая температура в столице и области 23 января ожидается до минус 8-11 градусов.

Уже 24 января в ночные часы осадков не ожидается, а температура воздуха опустится от минус 11 до минус 16 градусов, а днем — до минус 7-12 градусов, что будет чуть ниже климатической нормы.

С 20 по 22 января ожидается выпадение осадков в ночные часы, а температура воздуха будет выше климатической нормы на 5 градусов.

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