РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 янв. Молодогвардейцы убрали снег на территории школы №16 в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Молодая Гвардия» активно взаимодействует с образовательными учреждениями и часто проводит совместные мероприятия.

«Зима в этом году действительно очень снежная. Для сравнения: с ноября по середину января 2021 года выпало 43 см снега. За аналогичный период в этом сезоне почти в три раза больше - 119 см. Тем не менее, это не должно быть оправданием плохой уборки», — сказал глава Щелкова Андрей Булгаков.

В прошлом году активисты «Молодой Гвардии» вместе с волонтерами активно подключались к уборке снегопада. В этот раз решили помочь с уборкой образовательных учреждений в рамках партийного проекта «Чистая страна».