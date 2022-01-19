РИАМО - 19 янв. По программе «Пушкинская карта» с 1 февраля станет доступна продажа билетов на сеансы отечественных фильмов. При этом киноленты должны быть созданы до 1991 года или при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и региональных министерств, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

На платформе «PRO.Культура.РФ» 24 января 2022 года будет опубликован список фильмов, на сеансы которых можно будет приобретать билеты по «Пушкинской карте».

Чтобы получить возможность продавать билеты по «Пушкинской карте», учреждения цифрового кинопоказа должны зарегистрироваться на платформе «PRO.Культура.РФ», обновить ПО автоматизированной продажи билетов, чтобы оно поддерживало «Пушкинские карты», и реализовать онлайн-продажу.

Также нужно сообщить оператору ЕАИС о готовности продавать таким образом билеты и обеспечить эквайринг. Полученную от банка информацию о терминале необходимо будет зарегистрировать на платформе «PRO.Культура.РФ».

Подробнее можно узнать на сайте ЕАИС.