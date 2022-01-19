РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов разъяснил обратившейся к нему в ходе приема пенсионерке из Балашихи о том, что для льготных категорий предусмотрена компенсация за содержание жилого помещения, сообщает пресс-служба депутата.

18 января парламентарий провел прием жителей Балашихи и Реутова в Общественной приемной партии «Единая Россия». На прием к областному депутату записалось три заявителя. Среди них была и пенсионерка Надежда Скляр с улицы Юбилейной. Она рассказала, что проживает одна в 3-комнатной квартире и посетовала, что платит большие деньги за вывоз ТКО.

Ефимов разъяснил женщине, как взимается плата за вывоз твердых бытовых отходов, а также сообщил, что для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация за содержание жилого помещения.

«Неработающим гражданам до 70 лет компенсируют 30%, от 70 до 80 лет – 50%, а жителей старше 80 лет полностью освобождают от оплаты», - сказал Ефимов.

Другая заявительница Галина Конькова рассказала, что у нее под опекой находится девочка из Сергиева Посада. Женщина уточнила, есть ли возможность предоставления временного жилья для ребенка до ее совершеннолетия, а также выделения квартиры именно в Балашихе, где выросла и училась сирота.

Главный эксперт отдела приватизации и оформления договоров управления по жилищным вопросам администрации Балашихи Елена Волкова разъяснила порядок предоставления жилья из резервного фонда и сообщила, что оснований выделения временной квартиры до исполнения 18 лет девочке у администрации нет.

«По второму вопросу - возможности предоставления квартиры сироте именно в Балашихе, а не в Сергиеве Посаде - уточним в органах опеки и попечительства и доведем информацию до заявительницы», - отметил Ефимов.

Активист молодежного центра «Мы вместе» Вячеслав Градин рассказал о Всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая пройдет 22 января в микрорайоне Купавна и 23 января - на площади перед администрацией в микрорайоне Железнодорожный.

Областной депутат поддержал инициативу ребят.

«Важно помнить о трагических периодах в истории нашей страны, рассказывать об этом подрастающему поколению через проведение таких мероприятий», - сказал Ефимов.

Следующий прием Тараса Ефимова состоится 24 января. На прием можно записаться по телефону: 8(968)760-00-90.