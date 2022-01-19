РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов разъяснил обратившейся к нему в ходе приема пенсионерке из Балашихи о том, что для льготных категорий предусмотрена компенсация за содержание жилого помещения, сообщает пресс-служба депутата.
18 января парламентарий провел прием жителей Балашихи и Реутова в Общественной приемной партии «Единая Россия». На прием к областному депутату записалось три заявителя. Среди них была и пенсионерка Надежда Скляр с улицы Юбилейной. Она рассказала, что проживает одна в 3-комнатной квартире и посетовала, что платит большие деньги за вывоз ТКО.
Ефимов разъяснил женщине, как взимается плата за вывоз твердых бытовых отходов, а также сообщил, что для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация за содержание жилого помещения.
«Неработающим гражданам до 70 лет компенсируют 30%, от 70 до 80 лет – 50%, а жителей старше 80 лет полностью освобождают от оплаты», - сказал Ефимов.
Другая заявительница Галина Конькова рассказала, что у нее под опекой находится девочка из Сергиева Посада. Женщина уточнила, есть ли возможность предоставления временного жилья для ребенка до ее совершеннолетия, а также выделения квартиры именно в Балашихе, где выросла и училась сирота.
Главный эксперт отдела приватизации и оформления договоров управления по жилищным вопросам администрации Балашихи Елена Волкова разъяснила порядок предоставления жилья из резервного фонда и сообщила, что оснований выделения временной квартиры до исполнения 18 лет девочке у администрации нет.
«По второму вопросу - возможности предоставления квартиры сироте именно в Балашихе, а не в Сергиеве Посаде - уточним в органах опеки и попечительства и доведем информацию до заявительницы», - отметил Ефимов.
Активист молодежного центра «Мы вместе» Вячеслав Градин рассказал о Всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая пройдет 22 января в микрорайоне Купавна и 23 января - на площади перед администрацией в микрорайоне Железнодорожный.
Областной депутат поддержал инициативу ребят.
«Важно помнить о трагических периодах в истории нашей страны, рассказывать об этом подрастающему поколению через проведение таких мероприятий», - сказал Ефимов.
Следующий прием Тараса Ефимова состоится 24 января. На прием можно записаться по телефону: 8(968)760-00-90.
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