РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Ансамбль народного танца «Россия» городского округа Люберцы получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Приказом министерства РФ «О присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества» народному коллективу хореографического ансамбля народного танца «Россия» городского округа Люберцы присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Поздравляем ансамбль «Россия» и руководителя коллектива Александру Шмелеву с присвоением звания. Желаем новых побед, интересных постановок и процветания», - сказал Ружицкий.

Творческое объединение создано в 1962 году по инициативе директора Дворца культуры Юрия Деканского. В 1967 году ансамбль получил диплом I степени на Всероссийском смотре художественной самодеятельности, посвященном 50-летию Советской власти. Также через год ансамблю присвоили звание «Народный хореографический коллектив». Только в 70-х годах ансамбль приобрел название «Россия».