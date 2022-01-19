РИАМО - 19 янв. Заболевший коронавирусом может распространять инфекцию от 6 до 20 дней. В то же время при определенных условиях этот срок может увеличиться до месяца, сообщает «Вечерняя Москва».

На продолжительность периода заразности человека, заболевшего Covid-19, влияет несколько факторов. Например, индивидуальные особенности его иммунитета, параметры штамма, которым человек заболел, а также здоровье окружающих его людей.

«Точно сказать, сколько дней человек выступает источником распространения болезни, очень сложно. Все индивидуально. У нас был случай, когда семейная пара попала в больницу: супруг уже на шестой день лечения показывал отрицательный результат по ПЦР-тестам, а вот супруга аж на 20-й день перестала быть «положительной» и, как следствие, незаразной, – отметил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По мнению эксперта, заразность утрачивается на 20-й день заболевания, однако лучше выждать месяц, чтобы обезопасить и себя, и окружающих.

Ранее Жемчугов заявил, что вакцинированный от коронавируса человек, который все же заболел Covid-19, практически полностью теряет способность распространять инфекцию. Бесплатно привиться от инфекции в России можно в государственных поликлиниках и выездных пунктах.

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