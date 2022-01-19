РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 125 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения инфекцией с начала пандемии составляет 26 333, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 2 626 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 672 359 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 879 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 611 986 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что сроки карантина для граждан, которые заболели коронавирусом, сократят с 2 недель до 7 дней.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин также обратился к российским работодателям с просьбой перевести работников на удаленку там, где это возможно.