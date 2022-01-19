РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В подмосковном Подольске планируют приступить к капитальному ремонту лицея №5 на Комсомольской улице в мае 2022 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мощность учреждения составляет 735 мест, количество обучающихся в настоящее время – 1 255 человек, из них обучаются во вторую смену 375 человек. Капремонт здания не проводился с момента его строительства — с 1987 года. По результатам предварительного обследования техсостояния, имеются локальные деформации и повреждения элементов конструкций здания, фундамента, отмостки, цоколя, наружных стен и прочее.

В соответствии с актом обследования техсостояния здания лицея было получено положительное заключение экспертизы по сметной документации для определения предварительной стоимости работ. Так, стоимость работ по капремонту лицея определена на сумму более 133,2 млн рублей. Ремонт планируется начать с момента освобождения здания в мае 2022 года и завершить за период летних каникул.

В ходе капремонта планируется отремонтировать кровлю, фундамент, ограждения пандусов, лестниц и внутренних конструкций лестничных клеток, провести внутреннюю отделку помещений, ремонт системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и многое другое.

Работы предусмотрены в соответствии с госпрограммой Московской области «Образование Подмосковья» и муниципальной программой «Образование».