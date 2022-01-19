РИАМО - 19 янв. В Московской области социальные работники оказывают помощь свыше 60 тыс. жителям региона. Чаще всего к их услугам обращаются за доставкой медикаментов, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В регионе социальные услуги получают более 60 тыс. жителей, их оказывают 3,5 тыс. социальных работников. Наиболее популярные среди населения услуги – доставка продуктов или лекарств на дом, сопровождение в медицинские учреждения, уход на дому», – заявила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В 2021 году в регионе жители получили свыше 13 млн социальных услуг. В Подмосковье развивается предоставление соцуслуг на дому со стороны коммерческих организаций.

«Более того, благодаря социальному сертификату, житель может самостоятельно выбрать поставщика социальных услуг», – заключила Каклюгина.