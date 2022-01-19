РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Комплексное благоустройство 21 дворовой территории планируют провести в текущем году в подмосковной Балашихе, что на 110% больше чем в прошлом году, сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте»

Кроме того, в нынешнем году в Балашихе планируют оборудовать 8 детских площадок от губернатора региона Андрея Воробьева.

На благоустроенных территориях появятся многофункциональные современные игровые комплексы. Они подходят для детей различного возраста. На всей территории игровой зоны уложат современное резиновое покрытие, которое травмобезопасно. Наряду с качелями, каруселью и другими игровыми элементами здесь установят доску для рисования мелом и гимнастический комплекс с канатным лабиринтом.

Также в нормативное состояние приведут пешеходные дорожки, установят новое освещение, лавочки и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Обустройство детских игровых площадок выполняется по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».