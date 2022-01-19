РИАМО - 19 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский президент Владимир Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение по совету церкви, сообщает Газета.ru.

«(Путин - ред.) предпочел прислушаться к рекомендациям церкви в связи с пандемией», — рассказал Песков.

Ранее представители РПЦ говорили о том, что купаться в проруби не обязательно, а во время пандемии от этого стоит и вовсе отказаться.

В связи со сложной ситуацией по коронавирусу врачи не рекомендуют заходить в купель тем, кто недавно сделал прививку от Covid-19, а также людям, перенесшим простуду и имеющим хронические болезни.