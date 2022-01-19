РИАМО - 19 янв. Вся сеть Московского транспорта дезинфицируется от коронавируса два раза в сутки, сообщила журналистам заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Ситуация в Москве, связанная с эпидемией Covid-19, остается достаточно серьезной, поэтому транспортный комплекс продолжает реализовывать все необходимые меры для того, чтобы пассажирам было максимально безопасно пользоваться городским транспортом Москвы», - рассказала Лапушкина.

По ее словам, поезда метро, электробусы, трамваи и автобусы дезинфицируются два раза в сутки, а эскалаторы и автоматы для приобретения билетов дезинфицируют до 10 раз в сутки. Она привела в пример, Ганконг, где транспортную инфраструктуру дезинфицируют только раз в сутки.

«Ночью в метрополитене дезинфицируют станции, а также поезда московского метро, которые стоят в депо. <...> Тоннели мы тоже дезинфицируем, это тоже необходимо. Соответственно, это проводится ночью, во время технологических окон», - сказала замруководителя.

Она подчеркнула, что 57% вагонов метро и новые поезда «Иволга», которые работают на МЦД, оборудованы специальной системой обеззараживания воздуха.

Весной 2020 года были пересмотрены все регламенты уборки и дезинфекции транспортной структуры. Также была организованная самая большая сеть санитайзеров на транспортной инфраструктуре - установили более 3 тыс. штук. Помимо этого, появилась возможность приобрести маски на всей территории транспортной инфраструктуры.

На данный момент 99% пассажиров метро заходят в масках. Также в подземке организованны пункты экспресс-тестирования на коронавирус.