РИАМО - 19 янв. В городском округе Котельники девушка 1993 г.р. нанесла смертельные ножевые ранения мужчине 1973 г.р. в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития алкоголя, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки был обнаружен 18 января в одном из домов котельнического СНТ «Горняк».

Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемую в совершении убийства девушку – знакомую погибшего.

Выяснилось, что преступление было совершено во время совместного распития алкоголя, причиной убийства стала возникшая ссора.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигурантка находится под стражей.