РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 янв. За минувшие сутки в подмосковном Красногорске выявили 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в областном оперштабе.

За все время пандемии в округе зарегистрировано 33 127 случаев инфицирования.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 672 359 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 2 626 - за минувшие сутки. Скончались 12 879 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 611 986 человек.

В Подмосковье работает горячая линия: 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Подмосковье готовится к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, коечный фонд для больных коронавирусом был увеличен вдвое во временном госпитале в парке «Патриот».

Требование по переводу на удаленный режим работы 30% сотрудников предприятий сохраняется в регионе до 25 февраля.