Многие известные личности открывают собственные рестораны, бары и закусочные, которые часто отличаются довольно оригинальными концепциями. Недавно попробовать свои силы в ресторанном бизнесе решил боец Хабиб Нурмагомедов – он запустил первую точку в будущем большой франшизы, где подают запатентованное блюдо из томленого мяса. Куда еще можно сходить на ужин к звездам, читайте в гиде РИАМО.

M-eat by Khabib

Первый ресторан фастфуда экс-бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова открылся в столице. Концепция заведения основана на томленом мясе, которое готовится в течение суток. Здесь можно будет отведать курицу, говядину, конину в булочке с различными добавками. Блюдо называется «Брэдм-eat» – на него даже получен патент. Из напитков в меню айран, морс, кола и кофе.

В планах у Хабиба превратить заведение в крупную сеть с точками по всей России и в странах СНГ.

Где: г. Москва, Пресненская наб., 8, стр. 1, Москва-Сити, башня «Федерация»

Средний чек: 400 рублей

Сайт: https://www.instagram.com/meat_by_khabib/

Что попробовать: «Брэдм-eat» с кониной и айран

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«Frank by Баста»

сайт «Frank by Баста»

Бар принадлежит известному рэперу Басте. Посетители хвалят это место не только за разнообразное и вкусное меню, но и за особую атмосферу заведения. Кроме фирменных мясных блюд, советуют попробовать местные десерты.

В день рождения можно рассчитывать на комплимент от бара: скидку или бесплатный десерт. А еще в заведении лояльно относятся к посетителям с животными.

Где: г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2; ул. Тимура Фрунзе, д. 22; ул. Мясницкая, д. 24; ул. Пятницкая, д. 10; ул. Новый Арбат, д. 17; Камергерский пер., д. 6; ул. Усачева, д. 26; Павелецкая пл., д. 3, ТРК «Павелецкая Плаза»

Сайт: https://frankmeat.ru/

Средний чек: 1 500 рублей (без напитков)

Что попробовать: свиные и говяжьи ребрышки

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«Жеральдин»

Ресторан Владимира Познера и Александра Раппопорта известен уже давно. А в 2021 году ресторан был отмечен в категории Bib Gourmand MICHELIN. Время от времени легендарный журналист проводит в зале творческие вечера, так что можно насладиться не только кухней, но и компанией знаменитости.

В необистро с французским уклоном можно выбрать блюда именно этой страны. Также есть отдельное детское меню. Кстати, сюда тоже можно с животными.

Где: г. Москва, ул. Остоженка, д. 27, к. 2

Сайт: https://geraldine.ru/

Средний чек: от 2 500 рублей

Что попробовать: фирменные улитки и луковый суп

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«The Сад»

сайт «The Сад»

Заведением владеют сразу две знаменитости: Иван Ургант и Александр Цекало. Ресторан «The Сад» – это уютное и атмосферное место, утопающее в зелени. Меню довольно разнообразное и интересное – над блюдами работал шеф Адриан Кетглас, обладатель мишленовской звезды.

В ресторане есть детская комната и летняя веранда. Изюминка заведения – обилие субтропических растений, удачно вписанных в интерьер.

Где: г. Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1

Сайт: http://thesad.ru/

Средний чек: 3 500 рублей

Что попробовать: домашнюю лапшу с цыпленком, утиный паштет в яблочной глазури, говяжьи щечки с картофельным ризотто

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«Тинатин»

Уютный ресторан принадлежит Тине Канделаки, на что есть намек в названии заведения. По словам знаменитости, меню она составляла по рецептам своей мамы, так что у посетителей есть возможность попробовать классическую домашнюю кухню Грузии.

В интерьере преобладают дерево и зелень. Фишка заведения – отсутствие стульев, место которых занимают удобные мягкие кресла и диваны. В ресторане действует детская комната и работают аниматоры. Для тех, кто соблюдает пост, доступно отдельное меню.

Где: г. Москва, ул. Плющиха, д. 58, стр. 1А

Сайт: https://ginza.ru/msk/restaurant/tinatin

Средний чек: 2 000 рублей

Что попробовать: хачапури по-аджарски, хинкали, баклажаны по-грузински с орехами

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Black Star Burger

Бургерная принадлежит рэперу Тимати, причем это не единичный ресторанчик, а целая сеть кафе по всей России. В меню не только классические бургеры с говяжьей котлетой, но и много других блюд. Есть также вегетарианское и детское меню.

Где: г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 11, стр. 2 и еще 14 точек

Сайт: https://blackstarburger.ru/

Средний чек: 700 рублей

Что попробовать: бургер с сочной говядиной

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Food Embassy

сайт "Food Embassy"

Ресторан принадлежит Юлии Высоцкой, которая и до открытия своей точки питания слыла заядлым кулинаром. В ресторане есть детская комната и аниматоры, в зале играет живая музыка. Место хвалят за приятный интерьер и вежливый персонал.

Где: Москва, пр-т Мира, д. 26, стр. 2

Сайт: http://foodembassy.ru/

Средний чек: 2 500 рублей

Что попробовать: котелок мидий в соусе на выбор, цыпленка-корнишона из собственной коптильни

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«Мумий Тролль»

Идея создать бар принадлежит группе «Мумий Тролль». Первый ресторан был открыт во Владивостоке, но со временем франшиза распространилась на несколько городов. В меню уникальные деликатесы из рыбы и морепродуктов, а также весьма неплохие десерты и винная карта. Ну и, конечно же, бар порадует живой музыкой и знаменитыми гостями на сцене.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15

Сайт: https://mumiytrollbar.com/

Средний чек: 1 500 рублей

Что попробовать: дальневосточные морепродукты

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«Хот Дог Бульдог»

Популярный комик и телеведущий Гарик Харламов открыл сеть сосисочных, где можно угоститься необычными хот-догами. На выбор предлагают сосиски из курицы и говядины, а также вариант для гурманов из рыбы семейства тресковых.

Где: г. Москва, Пушкинская пл., д. 2/1; Ленинградское ш., д. 16А, стр. 4; ул. Крымский Вал, 9, стр. 25А

Сайт: http://hotdogbulldog.ru/

Средний чек: 400 рублей

Что попробовать: хот-дог с трюфельным соусом

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«Кому люлей?»

Шоумен Михаил Галустян вместе с ресторатором Алексеем Васильчуком в конце 2021 года открыл закусочную с оригинальным названием «Кому люлей?». Люля готовят по особой рецептуре самого Михаила. Гостям предлагают на выбор блюда из баранины, говядины, курицы, овощей и даже фруктов. Также можно собрать комбо с салатом и бульоном.

Где: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр.1

Сайт: https://komululei.ru/

Средний чек: 350 рублей

Что попробовать: люля из баранины