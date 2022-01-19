РИАМО - 19 янв. За последние 11 лет в московские программы сохранения памятников зодчества вошли 127 старинных церквей. В зданиях проводят комплексную реставрацию, специалисты восстанавливают исторический облик церквей и настенную живопись, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего за 11 лет в городские программы по сохранению памятников культового зодчества вошли 127 церквей, почти по половине из них работы полностью завершены. Среди них - комплекс храмов в Зарядье и храм Иконы Божией Матери на Большой Ордынке», – написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр добавил, что сейчас реконструкция продолжается в старинном храме святителя Николая на Трех Горах. 19 января, в праздник Крещения Господня, на колокольню храма подняли новый главный колокол – Благовест. Также в здании идут работы по восстановлению исторического иконостаса.

Собянин отметил, что поднятие Благовеста на колокольню храма символично состоялось в день Крещения Господня и поздравил православных христиан с праздником.

«Поздравляю православных с Крещением! Желаю здоровья, добра и мира!», – добавил Собянин.