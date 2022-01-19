РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 янв. Минувшей ночью более 30 спасателей Красногорского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали безопасность верующих на крещенских купаниях в зоне ответственности своих подразделений, сообщает пресс-служба территориального управления.

Дежурства спасательных подразделений проходили на 11 оборудованных купелях при храмах в городских округах Красногорск, Одинцово, Истра, Солнечногорск и Долгопрудный. Всего в дежурстве приняли участие 33 человека личного состава и 7 единиц техники.

Праздничное омовение верующих прошло без происшествий.