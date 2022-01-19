РИАМО - 19 янв. В соответствии с ожиданиями на Крещенскую ночь в столицу и Подмосковье пришли морозы. На метеорологической станции ВДНХ минимальная температура составила минус 10,7 градуса, по области столбики термометров опускались еще ниже, сообщается на сайте «Метеоновости».

В новой Москве воздух остыл до минус 11-9 градусов, холодно было также на юге и юго-западе столицы.

В Подмосковье, напротив, морозы ударили по северу и северо-западу. В Солнечногорске и Волоколамском округе минимальная температура составила минус 13 градусов, в Талдомском округе – минус 14,7 градуса, местами доходило до минус 16 градусов.

Крещенская ночь в этом году оказалась на 2-3 градуса холоднее среднегодового показателя за последние 10 лет.