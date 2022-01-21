РИАМО – 21 янв. В Подмосковье и столице растет спрос на сервисные услуги оконных компаний, в том числе обслуживание и ремонт ПВХ-конструкций. Потребители все чаще решают обращаться к ремонтникам вместо полной замены окна. Это связано с экономией и возможностью относительно быстро улучшить эксплуатационные качества окна.

Одними из самых востребованных направлений являются замена стеклопакета и замена фурнитуры.

Иногда к ремонтникам обращаются, чтобы исправить брак, допущенный на производстве, или чтобы починить механические повреждения. Порой причиной обращения становится желание поставить новый стеклопакет, не меняя раму.

Помимо этого, ремонт окон нужен тогда, когда оконные комплектующие были изготовлены без соблюдения стандартов, установлены неквалифицированными монтажниками.

Профильные ремонтники отвечают почти на любые заявки – от замены рамы или стеклопакета до замены уплотнителя или сломанной ручки.

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